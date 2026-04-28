La Paz realiza la primera reconstrucción de mama en España con tejido abdominal y asistida por robot

El Hospital de La Paz de la Comunidad de Madrid ha finalizado con éxito la primera reconstrucción mamaria en España con tejido abdominal de la propia paciente asistida por un robot. Es así como La Paz se ha posicionado como centro "pionero" en la aplicación de esta tecnología en Cirugía Plástica, según ha señalado la Administración regional.

El principal objetivo de la implementación de la cirugía robótica Da Vinci es el de mitigar los efectos secundarios en la zona donante. Es una técnica mucho menos invasiva que posibilita una disección más precisa a la vez que acelera la recuperación del paciente.

Este avance de la sanidad pública madrileña ha sido posible gracias a la coordinación entre los equipos de Cirugía Plástica y Cirugía General de La Paz, que han fusionado su propia experiencia en reconstrucción mamaria con el conocimiento y la destreza del robot Da Vinci.

Ventajas de asistencia robótica en medicina

La asistencia robótica sirve de gran ayuda a la humana, dado que permite respetar con la máxima precisión las estructuras anatómicas como arterias o venas, responsables de irrigar el tejido trasplantado desde el abdomen al tórax. De esta forma, su uso reduce el riesgo de lesiones graves que podrían comprometer la integridad y la competencia futura de la pared abdominal tras la intervención quirúrgica.

Asimismo, el uso de esta técnica disminuye de forma significativa el peligro de desarrollar una hernia o debilidades de pared al evitar incisiones de mayor envergadura en esta parte del cuerpo.

Más avances pendientes en Cirugía Plástica

En otras áreas como la ginecología, la cirugía general o la urología el uso del robot se ha extendido en los últimos años, mientras que en la Cirugía Plástica su incorporación aún sigue siendo limitada.

Los especialistas apuntan que sería beneficioso servirse de ella para la obtención de tejidos que serán movilizados de un territorio del organismo a otro.

El Hospital de La Paz realiza con éxito una media de 120 transferencias de tejido microvascularizado al año, gran parte de ellas a pacientes sometidas a una mastectomía tras un diagnóstico con cáncer de mama.

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