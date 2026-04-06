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ARTEMIS II

Misión Artemis II hoy en directo: La NASA sobrevuela por primera vez la cara oculta de la Luna

Sigue en directo el momento en el que la nave Orión bordea la cara oculta de la Luna.

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Paula Hidalgo
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La misión Artemis II protagoniza este lunes uno de los hitos más esperados de la exploración espacial: su sobrevuelo lunar, el primero con astronautas a bordo desde el histórico programa Apolo. La NASA ofrece una cobertura en directo del momento en el que la nave Orión bordea la cara oculta de la Luna, una maniobra clave para probar los sistemas antes de futuras misiones que sí aterrizarán en la superficie lunar.

Artemis II marca así un paso decisivo en la vuelta del ser humano a la Luna, con el objetivo de preparar el terreno para la misión Artemis III, que buscará llevar astronautas de nuevo al suelo lunar por primera vez desde 1972.

Las 18:44 es la hora prevista para que la nave sobrevuele la cara oculta de la Luna, y la NASA apunta a una pérdida de las comunicaciones de cerca de 40 minutos. Según explican los técnicos, esto es normal ya que la nave pasa por detrás del satélite. Durante este tiempo, los astronautas estarán completamente solos y vivirán un profundo silencio. Será a las 20:45 hora española, cuando las antenas de Orión apuntarán directamente a la superficie lunar. Poco después, se espera que la misión bata el récord de distancia marcado por el Apolo 13 en 1970. Si todo sale como está previsto, los tripulantes del Artemis serán los seres humanos que más lejos han llegado de la Tierra.

Además, los cuatro astronautas de Artemis II podrán observar durante unos 53 minutos un eclipse solar que no será visible desde nuestro planeta. Este eclipse solar total, será siete veces más duradero con respecto al que podemos observar desde la Tierra, y comenzará alrededor de las 00:35 horas en España. Son Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, quienes están escribiendo una nueva página en la historia lunar.

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