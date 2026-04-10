Carlos García, responsable de la futura base de la NASA en la Luna, explica el regreso a la Tierra de Artemis II: "Mi perspectiva ha cambiado"

Cuenta atrás para uno de los momentos más delicados de la misión Artemis II. Diez días después de despegar y convertirse en la primera tripulación en sobrevolar la cara oculta de la Luna desde el Apolo 17, los astronautas ya encaran su regreso a la Tierra. Han recorrido más de un millón de kilómetros en una misión histórica que ha dejado imágenes inéditas del satélite y de fenómenos muy poco conocidos, como los destellos provocados por micrometeoritos al impactar sobre la superficie lunar. Algo que sorprendió a Carlos García Galán, responsable de la futura base lunar de la NASA: "Mi perspectiva ha cambiado", asegura.

La vuelta no será fácil. Tal y como explica García Galán a Antena 3 Noticias, la cápsula deberá separarse "del módulo de servicio europeo antes de contactar con la atmósfera, con el escudo térmico para protegerles, y ahí empieza la desaceleración".

¿Cómo completarán la misión?

A partir de ahí, comienza la fase más crítica, en la que la nave alcanzará temperaturas superiores a 2.700 grados, momento en el que la cápsula se convertirá en una bola de fuego. Los astronautas también tendrán que soportar una fuerza de hasta cuatro veces su peso, y perderán la comunicación con la Tierra durante seis minutos.

García Galán explica que en el interior de la cápsula, "no se notará nada. Los trajes en los que van a estar son más para protegerlos de una pérdida de presión, no para el calor". Y también advierte: "si ocurre algo mal, no tienes capacidad de reacción".

La desaceleración pondrá el broche final de la misión con la apertura de hasta 11 paracaídas, que permitirán un aterrizaje controlado en el océano Pacífico, frente a la costa de California. Y el experto cuenta los minutos para que llegue el momento: "Cuando los veamos ya sanos y salvos va a ser una emoción muy grande".

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