Las cinco noticias más importantes de este miércoles 7 de noviembre

Pedro Sánchez, tras la decisión del Supremo: "Nunca más los españoles pagarán el impuesto de las hipotecas"

El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros va a modificar la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales para que "sea la banca y nunca más el cliente quien pague este impuesto". Además pide al Tribunal Supremo que haga autocrítica sobre lo ocurrido en las últimas semanas.

Los demócratas recuperan la Cámara de Representantes y los republicanos conservan el Senado en las elecciones legislativas de EEUU

Estados Unidos celebra unas elecciones que se están viviendo como un plebiscito sobre la figura de Donald Trump, aunque lo que se elige es la composición de las dos cámaras de su Parlamento. Hasta ahora, el Senado y la Cámara de Representantes estaban en manos del partido Republicano.

María Dolores de Cospedal deja su escaño en el Congreso para "liberar al PP de cualquier ataque, por injustificado que sea"

María Dolores de Cospedal deja su escaño en el Congreso para "liberar al PP de cualquier ataque, por injustificado que sea". Su decisión llega después de la polémica por las grabaciones con el excomisario José Manuel Villarejo.

La hebilla de un cinturón provoca una falsa alarma que lleva a desalojar las estaciones de Atocha y Sants

Decenas de personas han sido desalojadas de la madrileña estación de Atocha tras producirse una falsa alarma motivada por la hebilla de un cinturón con forma de granada.

Ana Julia se derrumba al escuchar sus grabaciones mientras trasladaba el cadáver de Gabriel: "No me reconozco, eso es muy cruel"

La asesina confesa de Gabriel Cruz dice no reconocer su voz en las grabaciones captadas por la Policía cuando conducía su coche para trasladar el cadáver del niño. "Yo no me reconozco allí", dice Ana Julia, que asegura no recordar ninguna parte de las grabaciones.