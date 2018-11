La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que deja su escaño en el Congreso de los Diputados para "liberar al PP de cualquier ataque, por injustificado que sea".

Cospedal deja así su escaño en el Congreso tras la polémica por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo.

"Hoy dejo mi escaño. Lo hago para liberar al Partido Popular de cualquier ataque, por muy injustificado que este sea sobre todo cuando estamos en un importante proceso electoral en Andalucía", asegura la expresidenta de Castilla-La Mancha en un comunicado.

Cospedal ha asegurado que no ha hecho nada de lo que se sienta avergonzada y pide a sus compañeros del PP "que cierren filas ante las injusticias".

En su comunicado, Cospedal asegura que se equivocó al pedir a su esposo, Ignacio López del Hierro, que ayudara en una interlocución que "no era fácil" con el excomisario José Manuel Villarejo. Según dice, desde el último Congreso Nacional del PP en julio pasado, en el que fue elegido Pablo Casado presidente del partido, tenía decidido abandonar la política, lo que hubiera hecho "dentro de unos días" al término "de una transición ordenada de sus responsabilidades".

Hace solo unos días, María Dolores de Cospedal aseguraba que no iba a dejar su escaño en el Congreso e insistía en que no había hecho "nada malo". Además confirmaba que el líder de los populares, Pablo Casado, no le había pedido que renunciara a su escaño.

En uno de los audios en los que se puede escuchar a la exsecretaria general del PP hablando con Villarejo, Cospedal pide al comisario que investigue a Javier Arenas y su marido le pide un informe: "Y esto está pagado, ¿eh?. Baratito, porque esta gente andan tiesos"

El PP cree que es la "mejor decisión" que podía tomar

La dirección nacional del PP considera que la renuncia a su escaño de Cospedal es "la mejor decisión" que podía tomar. Este anuncio ha pillado a toda la cúpula del PP, encabezada por Casado, en Helsinki, donde se celebra el congreso del Partido Popular Europeo. Fuentes de la dirección han contado que Cospedal ha hablado con Casado por la tarde para comunicarle su decisión antes de hacerla pública. Han considerado que la exsecretaria general ha tomado, con esta renuncia, "la mejor decisión".

Varias fuentes populares consideraron que la salida de Cospedal era inevitable tras conocerse que la exsecretaria general y su marido, Ignacio López del Hierro, hablaron con el excomisario ahora encarcelado y le encargaron, entre otras cosas, que espiara al dirigente popular Javier Arenas y al hermano del entonces ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Antes de conocerse la decisión de Cospedal, en la dirección admitían que no iba a ser fácil la imagen de la exsecretaria general en el Congreso, pero insistían en que la renuncia al escaño era algo que tenía que decidir ella.

En Génova insisten en que no ha habido petición expresa de Casado o su equipo a Cospedal para que dejara su acta de diputada. Horas antes de la renuncia, y antes también de conocer la decisión de Cospedal, Pablo Casado subrayaba a su llegada a Helsinki su "respeto" por las decisiones que pudiera tomar en el futuro la exsecretaria general y consideraba que la exsecretaria general "siempre ha hecho lo mejor para el partido".