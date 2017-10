Soraya Rodríguez (PSOE), tras abstenerse para apoyar al Gobierno ante el 1-O: "No pude votar que no"

Con su voto en contra, el PSOE tumbó una propuesta para apoyar al Gobierno "en defensa de la legalidad democrática en Cataluña". Votó en contra de la proposición de Ciudadanos por una enmienda transaccional al texto inicial que el líder del partido naranja, Albert Rivera, se negó a aceptar. Ese punto apostaba por buscar una salida "pactada y legal" al problema secesionista en Cataluña, lo que el PSOE ha insistido en mantener.

Hubo cuatro abstenciones en el grupo socialista, de los que tres de ellos dijeron que se habían equivocado. La cuarta fue Soraya Rodríguez, diputada del PSOE, que ha reconocido haber "votado en conciencia". "Voté en conciencia y siguiendo lo que habíamos aprobado en el grupo socialista, que era aprobar esta proposición no de ley", ha explicado.

La diputada socialista ha reconocido que se enteró "en el último momento" del cambio y que no pudo "votar que no a una declaración de este tipo". "Creo que estos momentos son momentos de fortaleza democrática, que no es el momento de regate corto y de buscar ningún rédito político a corto plazo", señala Soraya Rodríguez.