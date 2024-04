Desahuciada tras 40 años viviendo en un piso de protección oficial: "No duermo desde que recibí la carta"

Esta mañana una mujer ha sido desahuciada del piso en el que llevaba viviendo 40 años. El desahucio ha tenido lugar en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, y aunque los vecinos se han movilizado para impedirlo a gritos de "Justicia para Carmen", finalmente Carmen, la inquilina, se ha visto obligada a abandonar su hogar. Se trataba de una casa de protección oficial que le fue entregada a sus suegros, sin embargo, estos han fallecido y Carmen ha tenido que salir.

Un equipo de Antena 3 ha estado presente durante el desalojo y ha tenido la oportunidad de hablar con la mujer afectada. Carmen afirma que desde que recibió la carta con la notificación, todo cambió: "Yo llevo sin dormir y con ansiedad, estoy yendo al médico desde que recibo la carta. Lo desalojamos anoche todo, ahí lo tengo, en la calle, que no tengo ni dónde meter mis cosas".

Desalojada por 88 euros

El pasado 1 de febrero fue Blanca, una mujer de 78 años, quien fue desalojada de su casa en Barcelona por una deuda de 88 euros. La mujer, que llevaba viviendo durante medio siglo en un piso de renta antigua en el barrio gótico de Barcelona, vio como su alquiler subió 88 euros tras unas mejoras impulsadas por la propietaria. La anciana no pagó esta subida durante un mes, y la dueña del inmueble optó por denunciarla.

Durante el desahucio, la mujer pidió negociar con la propietaria para intentar convencerla de no dejar la vivienda. No obstante, no tuvo éxito. El Ayuntamiento de Barcelona optó por buscarle una vivienda social.

