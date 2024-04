Acción con Ryan Gosling y Emily Blunt en 'El especialista' o tensión sexual con Zendaya en 'Rivales' en los estrenos de cine

Hay mucha más vida más allá de 'Barbie'. Bueno, para ser preciso, más allá de Ken. Ryan Gosling vuelve a demostrar esta semana que es una de las grandes estrellas de Hollywood -sobrado de carisma, atractivo y variedad de registros- en 'El especialista', donde está acompañado de Emily Blunt. Otra de las nombres con más poderío en la meca del cine es Zendaya. Ella puede -o no- con la pareja de dobles formada por Josh Connor y Mike Faist en 'Rivales'. Y sí, ni la cultura de la cancelación o su pasado puede con Roman Polanski, que estrena nueva película a los ¡90 años! Y hay más estrenos ¿te apuntas a un repaso de los más importantes?

El especialista

Entretenido homenaje a las películas de explosiones y mamporros y a la figura de los dobles de acción es 'El especialista'. Ryan Gosling y Emily Blunt protagonizan esta trepidante historia en la que Gosling es un doble de acción que, tras dejar su trabajo durante un año para centrarse en su salud, vuelve a ser contratado cuando la estrella de una gran superproducción -dirigida por su ex, a la que da vida Blunt-, desaparece. Esta película está dirigida por David Leitch, conocido por 'Atómica' o 'Bullet train' que en su día, por cierto, fue también especialista y jefe de especialistas de películas como la saga Bourne.

Rivales

Ambientada en el mundo del tenis, dirigida por Luca Guadagnino y con Zendaya o Josh Connor en su reparto llega 'Rivales'. Una final, un matrimonio sobre la red y una relación que llegó a ser de tres, sensualidad y mucho afán de ganar se mezclan en esta historia dirigida por Luca Guadagnino -conocido por 'Call me by your name' o 'Suspiria'- .

The Palace

Con 90 años, el controvertido director Roman Polanski estrena esta sátira a la frivolidad y superficialidad de los más ricos. Ambientada en un hotel de lujo en la noche de fin de año de 1999, en medio del pánico al "efecto 2000", en su reparto figuran Fanny Ardant, Joaquim de Almeida, Mickey Rourke o John Cleese. A ese hotel de lujo en Los Alpes van llegando los excéntricos y tiránicos clientes, millonarios que han abusado del tinte y el bisturí, ancianos con amantes veinteañeras y mafiosos rusos, para celebrar la noche de fin de año y volver loco con sus demandas al gerente del establecimiento.

Siempre nos quedará mañana

Película de gran éxito en Italia -donde ha triunfado en la taquilla y ha batido récord de nominaciones a los premios Donatello, además de encender acalorados debates sobre los abusos y la violencia de género-, ambientada en la posguerra, de tono costumbrista, sobre una esposa y madre abnegada asfixiada por un marido machista es 'Siempre nos quedará mañana'. Dirigida por Paola Cortellesi, esta comedia dramática en blanco y negro ambientada en la Roma de posguerra sobre una madre que lucha por sacar adelante a sus tres hijos y que recibe entusiasmada la noticia del compromiso de su hija mayor, hasta que las cosas se complican.

Ama Gloria

Estrenada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, 'Ama Gloria' es un relato sobre la relación entre una niña y su niñera, una obra de inspiración autobiográfica de la directora francesa, de ascendencia georgiana, Marie Amachoukeli. Cléo es una niña de apenas 6 años y ama profundamente a Gloria, que la ha criado desde que nació. Pero Gloria debe regresar a Cabo Verde, donde están sus hijos. Antes de su partida, Cléo le pide que cumpla una promesa: volver a verla lo más pronto posible.

Joan Baez: I am a noise

Y documental sobre la conocida cantante y activista es 'Joan Baez: I am a noise'. Mientras la seguimos en la va a ser su gira de despedida, la protagonista de este documental echa la vista atrás a una carrera de 60 años como cantante, activista y voz de una generación. A través de entrevistas, vídeos caseros, diarios, obras de arte, cintas de terapia y grabaciones de audio, Baez repasa su vida dentro y fuera del escenario, desde su lucha por los derechos civiles con Martin Luther King a un romance desgarrador con un joven Bob Dylan.

