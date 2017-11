'¿Violada o no'?, el programa de la televisión holandesa que ha causado gran controversia

'¿Violada o no?' es un programa de la televisión Holandesa que ha levantado la polémica incluso antes de su estreno. La emisión de Verkracht of Niet? ('¿Violada o no?'), emitido en la televisión BNNVARA coincide con la salida a la luz de los recientes casos de abuso sexuales que involucran a varios personajes de Hollywood.

El programa recrea varios casos reales que han ido a los tribunales y pide a un grupo de jóvenes que decida si consideran que se trata de una agresión sexual o no, tal y como recoge el periódico 'The Sun'.

Una vez que los jóvenes ofrecen su veredicto tras ver las escenas recreadas, los espectadores pueden votar para opinar si lo que han visto es una violación o no.

Tras debatir el caso, se cuenta el veredicto que emitió la Justicia sobre dicho caso y se debate sobre si fue acertado o no.

El productor del programa, Bernard van den Bosch, considera que la polémica y la indignación del público viene a raíz del título del programa y señala que en un primer momento a nadie le pareció bien, pero a raíz de los escándalos sexuales que han surgido en las últimas semanas, considera que es "oportuno".

El productor explica además que son "dramas personales" y que mientras "uno dice que es violación, el otro lo ve como un encuentro sexual inocente", por lo que señala que su programa trata sobre "esa zona gris" del asunto.