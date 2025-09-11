Las durísimas imágenes del momento en el que un camión cisterna explota dejando al menos tres muertos y 70 heridos

Hace tan solo unas horas, Ciudad de México se ha visto afectada por un terrible estruendo provocado por la explosión de un camión cisterna que volcó mientras circulaba en una autopista, en un tramo conocido como Puente de la Concordia en Iztapalapa. El suceso deja tres fallecidos y 70 heridos. Las imágenes del suceso son impactantes.

En cuestión de minutos, el gas que contenía el vehículo entro en combustión, de tal forma que creó una enorme bola de fuego que ha calcinado a 18 vehículos.

