Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Polonia

Qué es y qué dice el artículo 4 de la OTAN que Polonia activará tras la incursión de drones rusos

El primer ministro Tusk ha anunciado que invocará el articulo 4 de la OTAN.

El primer ministro polaco, Donald Tusk

El primer ministro polaco, Donald Tusk EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

La medida activa un mecanismo de consultas entre los países miembros de la OTAN cuando se considera que la seguridad, la independencia política o la integridad territorial de cualquiera de ellos está amenazada.

Qué dice el artículo 4 de la OTAN

El artículo 4 permite a cualquier Estado miembro solicitar formalmente reuniones con todos los aliados para debatir cómo responder ante amenazas concretas. No implica automáticamente la activación del artículo 5, que contempla defensa colectiva, sino que sirve como antesala para coordinar acciones conjuntas, diplomáticas o de seguridad.

Según el Tratado del Atlántico Norte, el artículo 4 establece que "las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada".

Esto significa que cualquier país miembro que perciba una amenaza puede convocar a los aliados para analizar la situación, evaluar riesgos y proponer medidas coordinadas.

La última vez que se invocó este artículo fue tras la invasión rusa de Ucrania, cuando Estonia, Letonia, Lituania y Polonia solicitaron consultas ante la escalada militar rusa en la región.

Incursión rusa en Polonia

Tusk ha descrito la situación como una "noche dramática" después de que un gran número de drones rusos penetrara en el espacio aéreo polaco durante ataques contra Ucrania. Algunos de estos aparatos fueron derribados por los sistemas de defensa aérea del país.

El primer ministro ha asegurado que los procedimientos de defensa funcionaron correctamente y que la amenaza fue neutralizada gracias a la coordinación de soldados, pilotos y aliados. También ha recordado que se trata del primer caso en que drones rusos son derribados sobre territorio de un Estado miembro de la OTAN.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Sébastien Lecornu, nuevo primer ministro de Francia

Emmanuel Macron y Sebastien Lecornu en un acto en París el pasado 14 de julio

Publicidad

Mundo

El primer ministro polaco, Donald Tusk

Qué es y qué dice el artículo 4 de la OTAN que Polonia activará tras la incursión de drones rusos

Imagen de archivo de varios cazas F18

La Unión Europea sospecha que la incursión de drones rusos en Polonia fue "intencionada"

LA ROYAL NAVY DESPLIEGA DRONES EN GIBRALTAR PARA VIGILAR EL ESTRECHO

Se reaviva el conflicto sobre la sobería del Peñón: la Royal Navy despliega drones en Gibraltar para vigilar el Estrecho

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Unión Europea

Von der Leyen anuncia la suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel y propondrá sanciones a ministros de Netanyahu

Ricardo Pozzobon, geólogo fallecido en Alaska
Muerte insólita

Muere trágicamente el geólogo Ricardo Pozzobon durante una investigación en Alaska: "Literalmente se le tragó el glaciar"

Ministra
Ministra sueca

Vídeo: La ministra de Salud de Suecia se desploma en plena rueda de prensa

Elisabet Lann sufrió una bajada de azúcar en su primera comparecencia y confirmó después que se encuentra en buen estado

Apuñalamiento a una refugiada ucraniana
Apuñalamiento

Las durísimas imágenes del apuñalamiento a una refugiada ucraniana en un tren

Se puede ver cómo el agresor saca del bolsillo la navaja y le apuñala por detrás.

Ataque a la Flotilla de Gaza

Segundo ataque con dron en dos días a una de las embarcaciones de la flotilla con ayuda a Gaza

Cazas F-35

Guerra en Ucrania, en directo: Polonia estudia invocar el artículo 4 de la OTAN ante la amenaza de su integridad territorial

Emmanuel Macron y Sebastien Lecornu en un acto en París el pasado 14 de julio

Sébastien Lecornu, nuevo primer ministro de Francia

Publicidad