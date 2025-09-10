Qué es y qué dice el artículo 4 de la OTAN que Polonia activará tras la incursión de drones rusos

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

La medida activa un mecanismo de consultas entre los países miembros de la OTAN cuando se considera que la seguridad, la independencia política o la integridad territorial de cualquiera de ellos está amenazada.

Qué dice el artículo 4 de la OTAN

El artículo 4 permite a cualquier Estado miembro solicitar formalmente reuniones con todos los aliados para debatir cómo responder ante amenazas concretas. No implica automáticamente la activación del artículo 5, que contempla defensa colectiva, sino que sirve como antesala para coordinar acciones conjuntas, diplomáticas o de seguridad.

Según el Tratado del Atlántico Norte, el artículo 4 establece que "las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada".

Esto significa que cualquier país miembro que perciba una amenaza puede convocar a los aliados para analizar la situación, evaluar riesgos y proponer medidas coordinadas.

La última vez que se invocó este artículo fue tras la invasión rusa de Ucrania, cuando Estonia, Letonia, Lituania y Polonia solicitaron consultas ante la escalada militar rusa en la región.

Incursión rusa en Polonia

Tusk ha descrito la situación como una "noche dramática" después de que un gran número de drones rusos penetrara en el espacio aéreo polaco durante ataques contra Ucrania. Algunos de estos aparatos fueron derribados por los sistemas de defensa aérea del país.

El primer ministro ha asegurado que los procedimientos de defensa funcionaron correctamente y que la amenaza fue neutralizada gracias a la coordinación de soldados, pilotos y aliados. También ha recordado que se trata del primer caso en que drones rusos son derribados sobre territorio de un Estado miembro de la OTAN.

