Habla una española que pasó 7 horas escondida durante las revueltas en Nepal: "Tuve miedo por mi vida"

Las revueltas en Nepal han sorprendido a algunos turistas españoles que estaban de vacaciones en Katmandú. Estos días, las calles de la capital se llenaron de jóvenes de la 'Generación Z' que protestaban contra el gobierno. La multitud llegó a prender fuego al Parlamento y a la Corte Suprema.

Los turistas españoles que habían aprovechado para pasar unos días de descanso han sufrido momentos de angustia y tensión. Muchos han tenido que quedarse encerrados en las habitaciones de los hoteles y otros han vivido las revueltas en primera persona. Es el caso de Begoña Cubero, residente en Málaga, una mujer que viajó con su hija el pasado 7 de septiembre para disfrutar de unas semanas de vacaciones en Nepal.

En una entrevista para Antena 3 Noticias, Cubero ha revelado que ambas estuvieron escondidas durante 7 horas en el interior de una furgoneta en el parking de su hotel para protegerse de los manifestantes. "Llegaron armados con palos metálicos golpeando los coches de alrededor y rompiendo cristales", ha destacado.

La mujer ha señalado que las protestas eran "puro y duro vandalismo". "Ya no era la típica revuelta, se cargaron todos los coches del aparcamiento", hasta se "escuchaban 30 o 40 explosiones de los coches que incendiaron. Estaban destrozando todo", ha añadido. La testigo, que iba acompañada de un guía turístico, ha contado que intentó mantener la calma durante esas horas de incertidumbre. "Estábamos muertas de miedo, agachadas en el suelo de la furgoneta, sin podernos movernos ni hacer ruido", ha señalado.

El objetivo del grupo de jóvenes manifestantes no era solamente "sustraer algunas maletas de los hoteles e incendiar los vehículos", también tenían como blanco principal a los turistas. "Venían a por nosotros, con las linternas buscándonos para poder robarnos", ha contado la mujer. En ese intento de mantener la compostura, Cubero ha relatado que hizo lo que pudo para poder contactar con España. "Yo mandaba mensajes desde el suelo de la furgoneta", ha concretado.

"Venían a por nosotros, teníamos miedo de nuestra vida"

Los momentos de peligro fueron en aumento a medida que iban pasando las horas, tanto que su hija sufrió un ataque de pánico. "Tuvimos que salir corriendo de la furgoneta cuando llegaron más maleantes", ha asegurado. La turista española, con el miedo todavía en el cuerpo, ha apuntado que llegó a sentirse cerca de la muerte. "Aquí se acaba todo, lo que peligraba era nuestra integridad física, teníamos miedo por nuestra vida, llegué a pensar que ya no había solución".

Según ha relatado Cubero, los manifestantes estaban "borrachos" y reclamaban dinero a los conductores de los servicios de turismo nepalí, como condición para "no romperles sus propios vehículos". "Negociaban con ellos pidiéndoles 50.000 rupias", ha asegurado. En medio del caos, ellas intentaban protegerse por todos los medios. "Me tapaba la cabeza con un gorro y mi hija se tuvo que recoger el pelo", para evitar ser vistas.

Ayudadas por los militares

La tranquilidad volvió en el momento en el que aparecieron unos "veinte militares", ha manifestado Cubero. Fueron los que "despejaron" la zona y acompañaron a las turistas hasta el interior del hotel. "Nos llevaron hasta las habitaciones para poder coger nuestros pasaportes y las maletas", ha concretado.

A pesar de los momentos de dificultad vividos en el extranjero, la turista española ha finalizado con una conclusión personal positiva. "Ha sido una experiencia enriquecedora, me he dado cuenta que soy más fuerte de lo que pensaba", ha concluido.

