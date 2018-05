Carta de Kichi a Monedero: "Difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando"

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, ha escrito una carta a Juan Carlos Monedero por la polémica del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. La futura nueva casa en Galapagar del secretario general de Podemos y la portavoz del partido está provocando un cruce de acusaciones en el seno del partido morado.

El alcalde de Cádiz espeta a Monedero que quienes les han votado "difícilmente" les van a perdonar que se equivoquen de bando. "La gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo, que nos pasemos de rojos, que nos quedemos cortos de rojos, que nos pasemos de puros, que asumamos contradicciones, pero difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando", escribe en el Diario de Cádiz.

Asimismo, Kichi defiende las dificultades y el dolor que supone ser alcalde. "Puedo haber incurrido en contradicciones en mi gestión, con mi mera opinión sobre la carga de trabajo militar o la condecoración de la patrona de la ciudad, pero nunca lo hice para beneficio propio, lo hice para, si me equivocaba, equivocarme con mi pueblo", defiende Kichi.

El regidor recuerda los momentos en los que la prensa ha publicado fotos de carácter privado suyas, y a pesar de todo, sigue viviendo en un barrio humilde. "Recuerdo una columna muy malaje en la que se toqueteaba la vida de toda mi familia incluidos mis hijos que tienen una edad ya, Juan Carlos, en la que los niños se enteran de todo, eso tiene mucha malaje, ¿lo vas pillando? Nada me dolió más que eso", sostiene.

Además, subraya que el código ético de Podemos "no es una mera formalidad": "Dije que el código ético es una garantía para vivir como la gente, incluso si siendo conocido resulta incómodo. Para vivir como la gente. Lo que están haciendo con Pablo e Irene me parece atroz, me encontrarán al lado, si me quieren, frente a la extremaderecha mediática o política".

Monedero criticaba hace unos días que los Anticapitalistas, entre los que está Kichi, aprovechen esta situación: "Apoyan la independencia en Cataluña, que nosotros entendemos que es un desliz, o callan cuando un alcalde suyo vende armas a la dictadura de Arabia Saudí".

En referencia a ello, el regidor gaditano le responde en la misiva. "Por cierto Juan Carlos, que recoge el Diario de Cádiz que has dicho que yo "vendo armas a la dictadura de Arabia Saudí", como si tuviera un arsenal en el Ayuntamiento o en mi casa de 40m2. Que yo no tomo decisiones sobre lo que fabrica Navantia es una realidad que han tratado de disimular ciertos medios para ponerme en un aprieto, pero que lo hagas tú, primo... El caso es que hemos encargado un estudio para ofrecer una alternativa completa a la industria de la guerra en Cádiz, hemos trabajado mano a mano los colectivos y los trabajadores y trabajadoras para ofrecer una alternativa a la industria de la guerra, seguiremos en esa línea y exigiendo la reindustrialización sostenible de nuestra tierra".