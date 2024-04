Todo lo que ha provocado que Pedro Sánchez medite dimitir: desde el 'caso Koldo' hasta "los ataques" a Begoña

La carta de Pedro Sánchez que ha provocado un 'tsumani' de reacciones se mueve entre lo personal y lo político. Él confiesa que está "profundamente enamorado" de Begoña Gómez, y cree que no tienen base las denuncias contra ella. La Fiscalía ha pedido esta mañana que se archive la causa. La organización ultraderechista Manos Limpias ha detallado este jueves que su denuncia se basa en noticias.

Una de las preguntas sobre todo este caso es: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son las noticias que han desembocado en la carta de Sánchez? Todo empezó el 22 de febrero. En ese momento estallaba el 'caso Koldo' y a pesar de que el foco estaba en el exasesor de José Luis Ábalos, ese mismo día también se negó a a declarar el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. Una semana después informaciones periodísticas apuntaron a una supuesta vinculación entre la esposa del Presidente, el propio Aldama y Air Europa.

La polémica llegó hasta el terreno político con cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el PSOE. De hecho, el propio PP denunció a Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses. Una denuncia que no prosperó y que fue archivada, aunque aumentó los decibelios en el Congreso de los Diputados.

Llegamos así a inicios de abril, cuando sale a la luz una carta de recomendación para una empresa firmada por Begoña Gómez, recogida por 'El Confdencial'. El Gobierno cerró filas. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aseguró que "el procedimiento fue impecable".

Sin embargo, la oposición insiste en pedir explicaciones aunque no cita a Begoña en la comisión del Senado, donde disponen de mayoría absoluta. Una postura que los populares no descartan tras conocer que el juez ha abierto diligencias contra la mujer de Pedro Sánchez a raíz de la denuncia de Manos Limpias.

Ahora Pedro Sánchez anula su agenda para "reflexionar". Así lo anunció en la carta. Decidirá si "merece la pena" continuar "al frente del Gobierno o renunciar". Detalló que "llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes y tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa". La carta del jefe del Ejecutivo llegaba después de la "operación de acoso y derribo" que ha denunciado que sufre su mujer.

Según Manos Limpias, la compañía aérea española Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center de la denunciada" y que "el acuerdo entre Globalia (propietaria de la aerolínea) y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la denunciada y su equipo".

