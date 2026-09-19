Publicidad
LA VOZ
Irene desafía a La Voz con un violín y una canción de Laura Pausini: ninguno de los coaches se gira
La talent se ha enfrentado al reto de cantar mientras tocaba el violín en las Audiciones a ciegas, una actuación que ha terminado sin ningún sillón girado.
Irene ha llegado al escenario de La Voz con una apuesta especialmente complicada: interpretar En cambio no, de Laura Pausini, mientras tocaba el violín. La talent ha reconocido que la actuación le ha salido mejor de lo que esperaba, aunque ninguno de los cuatro coaches ha pulsado el botón.
Pablo López ha querido poner en valor la dificultad del reto y ha señalado que pudo existir una pequeña batalla entre Irene y su instrumento. Aun así, el coach ha reconocido su valentía con unas palabras que han resumido su actuación: “En cualquier caso, es de valientes”