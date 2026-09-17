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EL HORMIGUERO
Carlos Latre convierte a Zapatero en vendedor de teletienda en El Hormiguero para explicar sus misteriosas joyas
El humorista vuelve a transformarse en José Luis Rodríguez Zapatero y tira de sátira para dar una disparatada explicación sobre las joyas encontradas en su despacho.
Carlos Latre ha regresado a su sección de imitaciones caracterizado como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión, su personaje ha asegurado que las joyas aparecieron en unos huevos sorpresa.
La parodia ha ido todavía más lejos cuando el colaborador ha convertido a su particular Zapatero en un vendedor de teletienda. Una nueva intervención cargada de humor y crítica social en El Hormiguero.