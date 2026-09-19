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Julio Iglesias Jr.

Julio Iglesias Jr. destapa sus anécdotas más surrealistas con la prensa: de sus ‘ataques’ a los paparazzi a sus pactos secretos

EL HORMIGUERO

El sorprendente pacto de Julio Iglesias Jr. con un paparazzi para conseguir fotos con su hermano

Julio Iglesias Jr. y Tamara Falcó han recordado en El Hormiguero algunas de sus experiencias con los paparazzi, incluidos sorprendentes acuerdos durante su juventud.

Julián López
Julián López
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Julio Iglesias Jr. ha contado algunas de las situaciones más surrealistas que vivió con los paparazzi durante su juventud. Entre ellas, ha explicado que llegó a dispararles con una pistola de paintball desde la ventana.

El cantante también ha desvelado uno de los acuerdos que mantenía con un fotógrafo cuando él y Enrique eran menores. Ambos negociaban fotografías en un yate a cambio de que unas chicas les acompañasen, un pacto que, según ha contado, el paparazzi aceptaba encantado.

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