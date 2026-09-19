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EL HORMIGUERO
El sorprendente pacto de Julio Iglesias Jr. con un paparazzi para conseguir fotos con su hermano
Julio Iglesias Jr. y Tamara Falcó han recordado en El Hormiguero algunas de sus experiencias con los paparazzi, incluidos sorprendentes acuerdos durante su juventud.
Julio Iglesias Jr. ha contado algunas de las situaciones más surrealistas que vivió con los paparazzi durante su juventud. Entre ellas, ha explicado que llegó a dispararles con una pistola de paintball desde la ventana.
El cantante también ha desvelado uno de los acuerdos que mantenía con un fotógrafo cuando él y Enrique eran menores. Ambos negociaban fotografías en un yate a cambio de que unas chicas les acompañasen, un pacto que, según ha contado, el paparazzi aceptaba encantado.