El sorprendente pacto de Julio Iglesias Jr. con un paparazzi para conseguir fotos con su hermano

Julio Iglesias Jr. ha contado algunas de las situaciones más surrealistas que vivió con los paparazzi durante su juventud. Entre ellas, ha explicado que llegó a dispararles con una pistola de paintball desde la ventana.

El cantante también ha desvelado uno de los acuerdos que mantenía con un fotógrafo cuando él y Enrique eran menores. Ambos negociaban fotografías en un yate a cambio de que unas chicas les acompañasen, un pacto que, según ha contado, el paparazzi aceptaba encantado.