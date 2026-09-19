Borja sorprende en La Voz con una versión inesperada de Britney Spears y conquista a Lola Índigo

Borja ha llegado a las Audiciones a ciegas de La Voz dispuesto a sorprender y lo ha conseguido con su particular versión de Oops!... I Did It Again, el conocido tema de Britney Spears. Su actuación ha convencido a Lola Índigo, que ha pulsado el botón para hacerse con su voz.

La coach no ha ocultado su sorpresa al comprobar que había sido la única en girarse por Borja. Después de la actuación, Lola Índigo ha llenado de elogios al talent y le ha asegurado: “Tú vuelas. De verdad, eres un artista”.