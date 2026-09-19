Cihan Deniz se angustia al descubrir que Alya y Cihan podrían separarse por culpa de Sadakat

Alya y Cihan dejan claro a Sadakat que no quieren divorciarse, pero la madre de Cihan insiste en que deben poner fin a su matrimonio y amenaza con llevarlos a los tribunales. Además, quiere que Cihan Deniz vaya a ver a Boran, algo a lo que Alya se niega.

La tensión aumenta cuando el pequeño escucha a su abuela hablar sobre la posible separación de sus padres y entra en pánico. Ante la situación, Alya planta cara a Sadakat y pide a Cihan que se marchen de casa.