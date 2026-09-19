Así han quedado los primeros equipos de La Voz 2026 tras una noche de plenos, bloqueos y sorpresas

La nueva edición de La Voz ha arrancado con Pablo López, Melendi, Lola Índigo y Mika compartiendo escenario. Los cuatro coaches han abierto las Audiciones a ciegas con 102 segundos, un tema que Pablo López ha compuesto especialmente para el programa, antes de comenzar la batalla por las mejores voces.

A partir de ese momento, las decisiones han quedado en manos de los coaches, que han recurrido a diferentes estrategias para reforzar sus equipos. Bloqueos, piques y nuevas herramientas como el superbloqueo y el megabloqueo han marcado una primera noche en la que también ha habido reencuentros con talents de La Voz Kids y segundas oportunidades.