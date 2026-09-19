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SUEÑOS DE LIBERTAD
Fina rompe con Marta después del beso con Bianca y deja su relación en el aire
Las dudas de Fina aumentan después de besar a Bianca y decide parar su relación con Marta para aclarar qué siente y qué quiere hacer.
El beso con Bianca ha hecho que Fina se replantee su relación con Marta. La fotógrafa le confiesa lo ocurrido, le pide disculpas y reconoce que ahora mismo no sabe qué quiere ni si desea que vuelva a pasar.
Marta se queda sin palabras cuando descubre que Fina ya ha hecho las maletas para marcharse de casa de los De la Reina. Ante sus dudas, Fina considera que lo mejor es dejar la relación y tomarse un tiempo para aclararse.