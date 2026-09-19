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Y AHORA SONSOLES
Paqui descubre que había vendido su casa sin saberlo: “Pensábamos que era la Ley de Segunda Oportunidad”
Paqui, una vecina de 62 años, cuenta en Y ahora Sonsoles cómo terminó vendiendo la nuda propiedad de su vivienda tras buscar una solución a sus deudas.
Las deudas llevaron a Paqui a buscar una solución y unos comerciales le propusieron acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Sin embargo, asegura que creyó estar firmando ese procedimiento cuando en realidad estaba vendiendo la nuda propiedad de su casa.
La vivienda fue valorada en unos 32.000 euros, aunque Paqui solo recibió 10.000 y mantuvo el usufructo. Los pagos mensuales de 1.000 euros dejaron de llegar y la Policía Nacional le informó de que podía haber sido víctima de una estafa. La venta de su vivienda ha quedado bloqueada.