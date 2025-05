La tienda de baklavas los vuelve a unir: Ferit y Seyran se reencuentran en el lugar donde comenzó su historia de amor

Seyran ha sido enviada a Antep por decisión de su padre, cumpliendo las órdenes de Tarik. Solo quieren alejarla de Ferit y forzarla a casarse con el hombre que la controla y la vigila constantemente. A pesar del encierro y las amenazas, la joven cuenta con el apoyo de su tía Hattuç, que desea verla feliz.

Por su parte, Ferit ha conseguido llegar hasta Antep tras burlar la vigilancia impuesta por su abuelo. Sabe que está en peligro, pero está dispuesto a todo por recuperar a Seyran. Al llegar, ha enviado una señal que ella ha sabido reconocer. El lugar elegido para reencontrarse no ha sido casual: la tienda de baklavas donde compartieron sus primeras miradas.

El reencuentro ha sido breve y lleno de emoción. Ferit se ha dado cuenta de que había un guardaespaldas de Tarik espiándolos desde lejos, pero no han sido descubiertos. Antes de marcharse Seyran, Ferit ha sido claro: no piensa volver a Estambul sin ella. “No tengas miedo. No me iré sin ti”, le ha dicho.

La tensión sigue creciendo. El amor de Ferit y Seyran resiste… pero el control de Tarik y la presión familiar amenazan con destruirlo todo.