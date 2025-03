Suna confiesa a Seyran que está enamorada de Abidin: "No puedo ocultarlo más"

Tras la inesperada pedida de matrimonio de Abidin, Suna ha decidido abrir su corazón y sincerarse con Seyran. Por primera vez, le ha contado la verdad sobre sus sentimientos y el amor que siente por Abidin, pidiéndole ayuda para salvar lo que les queda antes de que sea demasiado tarde.

Seyran, sorprendida por su confesión, le ha reprochado que no haya confiado en ella desde el principio. "Te habría apoyado, ¿por qué no me lo contaste?", le ha preguntado dolida. Suna, llorando, ha intentado explicarse. No sabía cómo manejar la situación, todo ha sucedido demasiado rápido: "Nos confesamos hace poco que nos queríamos y, de repente, pasó lo de Saffet… Todo ha ido una cosa tras otra. No encontraba el momento para contártelo".

Pero su angustia no termina ahí. El hecho de que Abidin haya dejado su trabajo lo ha destrozado por completo, y Suna se siente culpable. Cree que, de alguna manera, todo esto es su responsabilidad, y teme que no haya vuelta atrás. ¿Podrán Suna y Abidin luchar contra su destino? ¿O es demasiado tarde para ellos?