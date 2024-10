Suna besa a Ferit tras una dolorosa confesión: "Si fuera más joven, estaría donde está Seyran"

En medio de la fiesta, con unos tragos de más, Suna, emocionada y dejándose llevar por el momento, le ha pedido a Ferit que bailara con ella. Le ha confesado que le hacía mucha ilusión, y él, sin darle mayor importancia, ha aceptado.

Mientras Seyran y Fuat se encontraban en el baño, Ferit ha acompañado a Suna a la pista de baile. En un momento inesperado, Suna, ebria, se ha derrumbado por completo y ha comenzado a llorar desconsoladamente. “Acabo de descubrir por qué no me quisiste: porque no soy más joven”, le ha soltado, sorprendiendo a Ferit, quien se ha quedado atónito ante semejante confesión.

Ante esta situación, Ferit le ha respondido que eso era una tontería, intentando calmarla. Pero Suna, rota de dolor, ha insistido en seguir bailando. "Si fuera más joven, estaría donde está Seyran ahora", ha continuado, lamentándose sin parar. Luego, con sinceridad, ha dicho: "A todo el mundo le gusta más Seyran, incluso a mi madre, que siempre la protege cuando mi padre le pega, pero cuando me pega a mí, ella se esconde en alguna parte".

Ferit, conmovido por las palabras de Suna, ha intentado desviar el tema para aliviar la situación. Mientras seguían bailando, la joven le ha agradecido haberla protegido, impidiendo que su padre le pegara. En ese momento, sin que lo esperara, se ha lanzado y lo ha besado, dejando atónito a Ferit.

Abidin, que estaba observando desde la distancia, ha presenciado todo, quedándose perplejo por lo que acababa de ocurrir. ¿Serán descubiertos? ¿Qué pasará ahora que Suna ha besado al marido de su hermana?