La aterradora confesión de Saffet a Suna antes de que Kaya lo arruinara todo: “Tayyar os quiere a las dos”

Suna y Ferit han acudido a una cita de alto riesgo en un parque. Saffet los esperaba con un ramo de margaritas y una actitud que ha puesto a Suna en tensión desde el primer segundo. Entre balbuceos y flores, el joven ha dejado caer una advertencia aterradora: Tayyar tiene un plan para llevárselas a ella y a Seyran lejos. “Tayyar os quiere. Le gustas mucho como nuera”, ha confesado.

Ferit ha intentado presionar a Saffet para que revelara el paradero del peligroso padre de Akin, pero el miedo lo ha bloqueado: “Tengo mucho miedo de que me hagan algo”. Sin embargo, justo cuando la conversación se ponía seria y Saffet proponía huir todos juntos, la situación ha estallado cuando Kaya ha aparecido de la nada fuera de sí.

Sin mediar palabra, Kaya se ha abalanzado sobre Saffet, montando una escena en mitad del parque mientras le gritaba a Ferit: “¿Estás loco? ¿Juntas a la esposa de tu primo con su exmarido?”. Los celos han cegado por completo a Kaya, que no ha querido escuchar sus explicaciones.

El encuentro, que era la única pista para encontrar a Tayyar, ha terminado de la peor manera. Mientras Suna intentaba detener a su marido y Ferit trataba de calmar las aguas, Saffet ha huido despavorido, llevándose consigo la información que podría haber salvado a las hermanas Sanli.