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Capítulo 78

“Solo era una cura para tus heridas”: Diyar le deja claro a Ferit que no será su segundo plato

¿Podrá Ferit vivir con la culpa de haber perdido a una mujer así por no saber cerrar su pasado? Ella lo tiene claro: no va a esperar a que él decida olvidar a Seyran.

Diyar

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¡Frente a frente con la verdad! Ferit no ha podido quedarse de brazos cruzados y ha ido a buscar a Diyar para pedirle explicaciones. Pero lo que se ha encontrado no ha sido a una mujer sumisa, sino a alguien que ha decidido que ya no quiere ser el "segundo plato" de nadie.

“¿Querías casarte conmigo o no?”, le ha preguntado Ferit. Y la respuesta de Diyar le ha roto los esquemas: ella sí quería una familia, sí quería hijos... pero sabía que él nunca podría dárselos de verdad.

Diyar le ha dicho las verdades más amargas a la cara: “¿Sabes lo que es estar al lado de un hombre que siempre piensa en otra?”. Con una dignidad envidiable, le ha confesado que sabía que ella solo era la "tirita" para sus heridas y que, en cuanto Ferit se curara, se iría de su lado. Diyar ha decidido que su familia merece más y que ella no va a mendigar un amor que todavía es de Seyran.

Él, incapaz de rebatir ni una sola palabra, solo ha podido agachar la cabeza y pedir perdón por el daño causado. "Si le hice daño a tu corazón, lo siento", ha dicho. Se ha dado cuenta de que, por no soltar el pasado, ha destruido su presente. ¡Ferit se queda solo y Diyar le da una lección de amor propio que no olvidará jamás!

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