“No seré la segunda mujer”: Seyran desafía a su madre y jura impedir la boda de Ferit

Esme no ha podido ocultar más su angustia y ha estallado contra Seyran, exigiéndole que hagan las maletas para volver a Antep. “¿Vas a hacernos pasar vergüenza a todos?”, le ha recriminado tras revelarle que Gülgün los vio a ella y a Ferit a punto de besarse.

Para Esme, que su hija viva bajo el mismo techo que la prometida de su exmarido es una humillación que no piensa tolerar, llegando incluso a utilizar su embarazo para manipularla: “¿Quieres que pierda al hijo que estoy esperando por tu culpa?”.

Pero Seyran ya no es la chica sumisa de hace años. A pesar de los ruegos de su madre, se ha mantenido firme en su decisión de no huir de allí ni de sus sentimientos. “Ferit me está evitando porque está huyendo de mí”, ha confesado, convencida de que el desplante de su exmarido en la boda para ir a salvarla fue la prueba de que su amor sigue ahí.

La conversación ha terminado con una declaración de guerra que cambia las reglas del juego en la mansión. Frente a los gritos de una Esme fuera de sí, Seyran ha dejado clara su postura: “Sé que no seré la segunda. Esa boda no se celebrará”.

Seyran está dispuesta a todo para demostrarle a Ferit que su sitio está con ella, sin importarle las consecuencias ni las amenazas de su familia. ¿Logrará romper el compromiso antes de que sea demasiado tarde?