Ferit huye de sus sentimientos y sentencia su historia con Seyran tras su conversación más íntima

A solas en la mansión, y con los nervios a flor de piel tras la cena con Elias, Ferit y Seyran han tenido la conversación que llevaban horas evitando. El joven Korhan, incapaz de gestionar el caos que siente, ha intentado evadir a Seyran, pero ella lo ha acorralado. "¿Qué quieres en realidad? ¿Quieres que todas las mujeres luchen por ti como antes?", le ha reprochado con el corazón roto.

La tensión ha subido cuando Seyran le ha recordado que no puede borrar lo que se dijeron horas antes: "Ocurrió y no puedo olvidarlo". La joven no entiende por qué él sigue haciéndole preguntas que los destruyen a ambos si no está dispuesto a dar el paso. Entre gritos y reproches, Seyran ha llegado a decirle lo más duro que Ferit podía escuchar: que hubiera sido mejor no salvarla de Sinan si el destino iba a ser este tormento constante.

Sin embargo, Ferit ha decidido ponerse la venda en los ojos para no ver lo que dicta su corazón. Agotado por el pasado, ha roto todas las esperanzas de reconciliación: “Me casaré con Diyar. Por eso, mis preguntas no tienen importancia... y tus respuestas tampoco”. Con esta declaración de guerra a sus propios sentimientos, Ferit ha dejado claro que prefiere la seguridad de su nueva vida antes que arriesgarse otra vez con Seyran.