El secuestro de Ifakat da un giro inesperado: ahora van a por Suna

Un taxi ha llegado a la puerta de la mansión y de él se ha bajado Ifakat desorientada, sin ropa y envuelta en una manta. Al verla, todos han corrido hacia ella para ayudarla y tratar de averiguar qué le había pasado. Seyran ha pedido que le dejaran espacio, mientras Orhan no podía ocultar su indignación al comprobar que nadie había conseguido evitar lo ocurrido.

El taxista le ha entregado a Orhan un teléfono móvil que los secuestradores habían dejado dentro del taxi. Al responder, se ha encontrado al otro lado con Deniz Karam, el hermano de Abidin.

Durante la conversación, el hombre ha revelado que el chófer estaba implicado en el plan y que gracias a él pudieron saltarse todas las medidas de seguridad que tenía Ifakat. Orhan, fuera de sí, le ha exigido explicaciones y ha querido saber si era el responsable de todo lo que había sufrido Ifakat. Sin embargo, Karam ha ido al grano: "Queremos a Suna, mi hermano quiere a su esposa".

El hombre ha dejado claro que no buscan dinero ni ningún otro acuerdo. Lo único que quieren es recuperar a Suna. A pesar de las amenazas de Orhan, que le ha advertido de que irá a buscarlo personalmente, el hermano de Abi ha colgado el teléfono sin decir ni una sola palabra más.

Orhan se ha girado hacia su familia y ha mirado a Suna antes de comunicarle la noticia: "Te quieren a ti". La joven se ha quedado helada al descubrir que el entorno de Abidin ha decidido ir a por ella.

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