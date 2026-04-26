El sabio consejo de Halis para que Ferit encuentre la paz en su corazón

Halis, viendo a Ferit tan confundido, le ha hablado con una ternura que solo un abuelo puede tener. "Si un hombre lleva dentro de su corazón a dos mujeres al mismo tiempo, al final acabará perdiendo a las dos", le ha advertido. Para el patriarca, no se trata de juzgarlo, sino de protegerlo: el exceso de sentimientos termina por romper el equilibrio de cualquier hombre.

Ferit ha reconocido sentirse perdido y Halis ha recurrido a una metáfora llena de cariño. Le ha explicado que, al acercarse a un espejo, el vapor de su propio aliento lo empaña. "Ese vapor que tienes dentro eres tú. Es tu esencia", le ha dicho, animándole a mirar más allá de lo que los demás esperan de él. El abuelo siente que Ferit hace mucho que no se mira de verdad al espejo y que ha dejado que demasiada gente influya en sus decisiones.

Con la mano en el hombro de su nieto, Halis le ha pedido que haga un ejercicio de honestidad consigo mismo para descubrir quién sobra y quién falta en su vida. “Debes mirar quién aparece como la que altera el equilibrio”, le ha aconsejado con la esperanza de que Ferit encuentre por fin la respuesta que tanto necesita.

¿Servirán las palabras de su abuelo para que Ferit aclare sus sentimientos o seguirá huyendo de lo que dicta su esencia?