Robo en el Louvre

Detenidos dos sospechosos del robo de joyas en el Louvre: uno de ellos intentaba huir del país

El hombre intentaba huir del país cuando fue detenido. Está acusado de participar en el robo de joyas del Louvre con un valor incalculable.

Museo del Louvre. Par&iacute;s

Museo del Louvre. París Turismo de Francia

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

La policía francesa ha detenido a dos sospechosos de participar en el robo de joyas del Museo del Louvre, que ocurrió el pasado 18 de octubre. Según ha revelado 'Le Parisien', la policía judicial francesa los detuvo este sábado por la noche en el marco de un operativo de emergencia.

Los arrestados, vecinos de Seine-Saint-Denis y de unos treinta años, están bajo custodia acusados de "robo organizado" y "conspiración para delinquir", según confirmaron fuentes cercanas al caso. La operación está dirigida por la Brigada Antibandidismo de París (BRB) y la Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC). Podrán permanecer hasta 96 horas detenidos provisionalmente mientras la policía sigue trabajando en la investigación.

Uno de los detenidos intentaba huir a Argelia

El arresto de uno de los sospechosos se produjo alrededor de las 22:00 horas, cuando el hombre intentaba abandonar el país desde el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle, en París. Este sábado, el individuo se disponía a coger un vuelo con destino Argelia, según adelanta la revista Paris Match y confirmaron posteriormente fuentes policiales a medios como la cadena pública Franceinfo.

Los investigadores sospechan que ambos formaban parte del comando de los cuatro ladrones encapuchados que asaltaron el museo más visitado del mundo. Disfrazados con chalecos amarillos y con cascos de moto, accedieron por la ventana del ala sur que da a la Galería de Apolo, donde se exhibían las joyas de la Corona de Francia.

Sigue la búsqueda de los otros sospechosos

En cuestión de minutos, los ladrones rompieron las vitrinas con amoladoras y se llevaron tesoros reales de valor incalculable, entre ellos piezas que pertenecieron a la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. La policía mantiene activa la búsqueda de los otros dos miembros del grupo, mientras continúa el rastreo internacional para recuperar las joyas históricas, que siguen desaparecidas.

