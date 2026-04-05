“Te merecías todo”: la brutal acusación de Ayla a Seyran tras el intento de asesinato

Ayla, fuera de sí y buscando culpables para limpiar el nombre de su hijo, ha arremetido contra Seyran. "A lo mejor fuiste tú la que envenenó a mi hijo", ha dicho dejando a todos mudos.

Para la matriarca, su hijo es una víctima de las "decisiones" de Seyran, acusándola de haberlo vuelto loco por no querer estar con él. La madre del agresor no ha tenido reparos en humillar a la joven: "Estuviste jugando con mi hijo. ¿Le dejaste otra opción?".

La tensión ha llegado a un punto de no retorno cuando Ayla ha escupido lo que pensaba: "Te merecías todo lo que te ha pasado". Ha sido entonces cuando Diyar ha tenido que intervenir, recordándole a Ayla que ninguna mujer merece ser maltratada ni asesinada, por muchas vueltas que ella le quiera dar a la realidad. "Soy su abogada y tu hijo pagará por esto", le ha dicho.

Ayla ha terminado perdiendo los papeles por completo, gritando e insultando a los agentes de policía que intentaban calmarla. Al final, su propia soberbia le ha pasado factura: la policía se la ha tenido que llevar a rastras por resistencia a la autoridad mientras ella seguía amenazando a Seyran.