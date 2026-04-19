“Haz que Abidin sea el dueño de la mansión”: el chantaje de Suna a Hattuc para salvar su matrimonio

La bofetada de Halis a Abidin ha sido la gota que ha colmado el vaso para Suna. En un encuentro clandestino a altas horas de la noche, la joven le ha recordado a su tía la promesa que le hizo el día de su boda: proteger su felicidad. "Mientras Abidin no deje de llorar, yo tampoco podré hacerlo", ha dicho.

Sin embargo, Hattuc ha intentado defender lo indefendible, asegurando que Halis no tiene la culpa de la tragedia de Abidin y que todo fue por culpa de Latif. "Le echó la culpa a Latif, que no está aquí, y tú le creíste", le ha respondido Suna con sarcasmo, dejando claro que no piensa comprar la versión de los Korhan. Para ella, el dolor de su marido solo tiene una medicina: el poder.

Suna ha dejado a Hattuc de piedra: "Harás que Abidin sea el dueño de la mansión". Ante la negativa de su tía, que asegura que la casa no le pertenece, Suna ha ido a más. "Hablarás con Seyran. Le toca a ella hacer sacrificios por la felicidad de su hermana", ha explicado.

¿Será capaz Suna de traicionar a Seyran con tal de que Abidin recupere lo que le arrebataron o este plan terminará por destruir a su propia familia?