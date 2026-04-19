Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 82

“Haz que Abidin sea el dueño de la mansión”: el chantaje de Suna a Hattuc para salvar su matrimonio

La guerra por el poder y el honor ha llegado al jardín de la mansión. Suna, viendo cómo su marido se marchita por la culpa y la rabia, se ha enfrentado a Hattuc en una charla llena de verdades amargas.

“Haz que Abidin sea el dueño de la mansión”: el chantaje de Suna a Hattuc para salvar su matrimonio

Publicidad

La bofetada de Halis a Abidin ha sido la gota que ha colmado el vaso para Suna. En un encuentro clandestino a altas horas de la noche, la joven le ha recordado a su tía la promesa que le hizo el día de su boda: proteger su felicidad. "Mientras Abidin no deje de llorar, yo tampoco podré hacerlo", ha dicho.

Sin embargo, Hattuc ha intentado defender lo indefendible, asegurando que Halis no tiene la culpa de la tragedia de Abidin y que todo fue por culpa de Latif. "Le echó la culpa a Latif, que no está aquí, y tú le creíste", le ha respondido Suna con sarcasmo, dejando claro que no piensa comprar la versión de los Korhan. Para ella, el dolor de su marido solo tiene una medicina: el poder.

Suna ha dejado a Hattuc de piedra: "Harás que Abidin sea el dueño de la mansión". Ante la negativa de su tía, que asegura que la casa no le pertenece, Suna ha ido a más. "Hablarás con Seyran. Le toca a ella hacer sacrificios por la felicidad de su hermana", ha explicado.

¿Será capaz Suna de traicionar a Seyran con tal de que Abidin recupere lo que le arrebataron o este plan terminará por destruir a su propia familia?

Seyran vuelve a la mansión Korhan de la mano de Ferit tras su promesa más firme

Seyran vuelve a la mansión Korhan de la mano de Ferit tras su promesa más firme

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

“Haz que Abidin sea el dueño de la mansión”: el chantaje de Suna a Hattuc para salvar su matrimonio

“Haz que Abidin sea el dueño de la mansión”: el chantaje de Suna a Hattuc para salvar su matrimonio

Marta en el capítulo 546 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta, en shock... ¡Darío le confiesa que Fina se marchó por culpa de Pelayo!

Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

La policía detiene a Bosco por asesinato tras una fuerte discusión
Entre tierras | Capítulo 6

La policía detiene a Bosco por asesinato tras una fuerte discusión

Pelayo en Sueños de libertad
SU DESPEDIDA

Alejandro Albarracín se sincera tras la muerte de Pelayo en Sueños de libertad: "Nunca me imaginé recibir tanto cariño"

Seyran y Ferit se enfrentan a sus sentimientos con Sinan al acecho: esta noche, en Una nueva vida
Avance de Una nueva vida

Seyran y Ferit se enfrentan a sus sentimientos con Sinan al acecho: esta noche, en Una nueva vida

En un cara a cara de alto voltaje, ella le obligará a elegir de una vez por todas. ¿Se quedará con la seguridad de Diyar o se arriesgará a volver con el amor de su vida?

¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana
Cara conocida

¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana

Antes de formar parte del clan de los Albora, Alper Çankaya dejó una huella imborrable en Secretos de familia que muy pocos recordaban.

Mabel por fin se deja llevar y besa a Salva

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel por fin se deja llevar y besa a Salva

Alejandro Albarracín se despide de Pelayo en Sueños de libertad

Alejandro Albarracín se despide para siempre de Pelayo en Sueños de libertad: "Me parece que es un buen final"

Ginger presenta las familias de ¿A qué estas esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Descubre las familias de ¿A qué estás esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Publicidad