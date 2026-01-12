Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 474

Nuevo enfrentamiento entre Begoña y Gabriel: “¿Me vas a pegar?”

Ella le ha asegurado que no va a permitir que la domine con sus amenazas pero Gabriel no ha dado su brazo a torcer.

Gran enfrentamiento entre Begoña y Gabriel: “¿Me vas a pegar?”

Publicidad

Gabriel y Begoña, que siguen siendo marido y mujer, han tenido una fuerte discusión. Así Begoña le ha dicho muy segura “empiezo a pensar que tuviste algo que ver en la muerte de tu madre”. Y esto a Gabriel le ha sentado francamente mal y ha amenazado con ponerle la mano encima.

Delia sufre un grave ataque de asma tras una discusión con Gabriel, ¿sobrevivirá?

“¿Me vas a pegar, o qué?”, le ha preguntado Begoña en tono desafiante. Así le ha dicho muy segura, “yo ya vivía amenazada por un individuo como tú y no me va a volver a pasar”. Pero Gabriel le ha dicho que va a tener que empezar a asumirlo y que si no le obedece cumplirá todas sus amenazas, como la de llevarse a Julia lejos.

“Esfuérzate en mostrarte agradable cuando estés delante de Julia si no te quieres arrepentir”, ha acabado advirtiéndole. ¿Qué hará Begoña?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Claudia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Maripaz retendrá a Claudia y la amenazará a punta de cuchillo

María

Capítulo 474 de Sueños de libertad; 12 de enero: El plan de María y Gabriel funciona a la perfección

Gabriel ha chantajeado a Damián con airear el secreto mejor guardado de Marta de la Reina

¡Gabriel chantajea a Damián!: o le vende sus acciones de la empresa o sacará a la luz el diario de Marta

Gran enfrentamiento entre Begoña y Gabriel: “¿Me vas a pegar?”
Capítulo 474

Nuevo enfrentamiento entre Begoña y Gabriel: “¿Me vas a pegar?”

Isabel teme que Gabriel la chantajee antes de que le ayuden los De la Reina
Capítulo 474

Isabel teme que Gabriel la chantajee antes de que le ayuden los De la Reina

"Él se queda prendado desde el primer momento": Álex Gadea y Judith Fernández analizan el inicio de la relación entre Plácido y Clara
¿Amor a primera vista?

"Él se queda prendado desde el primer momento": Álex Gadea y Judith Fernández analizan el inicio de la relación entre Plácido y Clara

Los dos actores explican cómo son las primeras escenas entre estos dos personajes y nos adelantan cómo podría evolucionar esta trama.

María se victimiza frente Andrés por el diario de Marta… ¡pero él no la cree!
Capítulo 474

María se victimiza frente Andrés por el diario de Marta… ¡pero él no la cree!

Ella le ha confesado que se lo ha dado a Gabriel, pero le ha mentido diciéndole que le amenazó.

Gema se recupera con los suyos tras su complicada intervención: “Todo va a salir bien”

Gema se recupera con los suyos tras su complicada intervención: “Todo va a salir bien”

Zerrin y Kazim

Zerrin besa a Kazim y le confiesa su amor en su momento más vulnerable: "Te quiero"

Halis

El abrazo más inquietante entre padre e hijo: ¿se despide Halis de Orhan para siempre?

Publicidad