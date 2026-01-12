Nuevo enfrentamiento entre Begoña y Gabriel: “¿Me vas a pegar?”

Gabriel y Begoña, que siguen siendo marido y mujer, han tenido una fuerte discusión. Así Begoña le ha dicho muy segura “empiezo a pensar que tuviste algo que ver en la muerte de tu madre”. Y esto a Gabriel le ha sentado francamente mal y ha amenazado con ponerle la mano encima.

“¿Me vas a pegar, o qué?”, le ha preguntado Begoña en tono desafiante. Así le ha dicho muy segura, “yo ya vivía amenazada por un individuo como tú y no me va a volver a pasar”. Pero Gabriel le ha dicho que va a tener que empezar a asumirlo y que si no le obedece cumplirá todas sus amenazas, como la de llevarse a Julia lejos.

“Esfuérzate en mostrarte agradable cuando estés delante de Julia si no te quieres arrepentir”, ha acabado advirtiéndole. ¿Qué hará Begoña?