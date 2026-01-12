Antena3
"Él se queda prendado desde el primer momento": Álex Gadea y Judith Fernández analizan el inicio de la relación entre Plácido y Clara

Los dos actores explican cómo son las primeras escenas entre estos dos personajes y nos adelantan cómo podría evolucionar esta trama.

Plácido ha llegado a Punta do Bico pisando fuerte. El personaje interpretado por Álex Gadea ha puesto patas arriba las tramas en el capítulo siete, especialmente aquellas relacionadas con Clara que, aunque está ilusionada con su escuela de mujeres, cada vez es más infeliz en su matrimonio.

Álex Gadea confiesa que Plácido "se queda prendado de Clara desde el primer momento". Le sorprende su seguridad, su cultura y sus constantes ganas de evolucionar en el trabajo y le fastidia mucho ver que su marido no la valora ni la trata como se merece.

"Es un poco amor a primera vista. A mí me recuerda un poco a Los puentes de Madison", nos cuenta Judith Fernández recalcando en que Plácido le devuelve, de alguna manera, la ilusión a su personaje. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores sobre esta historia dándole al play en el vídeo de arriba!

