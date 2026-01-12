Antena3
Capítulo 474

María se victimiza frente Andrés por el diario de Marta… ¡pero él no la cree!

Ella le ha confesado que se lo ha dado a Gabriel, pero le ha mentido diciéndole que le amenazó.

Capítulo 474

María se victimiza frente Andrés por el diario de Marta… ¡pero él no la cree!

María se ha pasado un buen rato negando haber robado el diario de Marta, pero Andrés ha seguido insistiendo. “¿Crees que a estas alturas soy capaz de lo que sea con tal de recuperarte?”, le ha dicho María a la defensiva.

Pero Andrés le ha dicho muy seguro “si tienes un mínimo de decencia vas a admitir la verdad”. Finalmente, María ha acabado contándole que Gabriel la obligó a robarlo y que ahora tiene él el diario. Así María le ha explicado que el De la Reina le amenazó con mandarla a la cárcel, “tiene una carta de Jesús en la que me acusa de ser la responsable de la muerte de Víctor”.

Ella ha continuado haciéndose la víctima, pero Andrés ha insistido que ella solo ha querido acabar con su familia… como Gabriel. Andrés, viendo que aquella conversación era una pérdida de tiempo se ha ido bastante harto. ¿Logrará el Dela Reina recuperar el diario de Marta o airearán antes todos sus secretos?

