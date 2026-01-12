¡Gabriel chantajea a Damián!: o le vende sus acciones de la empresa o sacará a la luz el diario de Marta

Gabriel le ha propuesto a Damián que le venda las acciones de su parte de la empresa. “Es un acto de justicia hacia mi padre”, y es que el primo de los De la Reina insiste en que el patriarca no ayudó lo suficiente a Bernardo cuando lo necesitó.

Pero Damián ha dejado claro que está harto del cuento de Gabriel: “yo no tengo la culpa de su desgracia”. Pero el actual director de la fábrica ha continuado exponiéndole su plan: “ahora voy a ser el accionista con la mayor participación de toda la familia”.

Así ha amenazado con acabar con la reputación de Marta de la Reina e incluso presionar para que la envíen a la cárcel, sin importar las torturas que allí puedan sucederle.

Planea airear su diario, si no le vende Damián todas sus acciones de Perfumerías de la Reina.

“Sería una pena que eso le pasase a su hija”, le ha dicho a Damián. Y él, lleno de rabia e indignación, le ha roto la copa de la que Gabriel iba a beber. ¿Cederá Damián ante sus presiones?