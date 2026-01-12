Capítulo 474 de Sueños de libertad; 12 de enero: El plan de María y Gabriel funciona a la perfección

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Gabriel y María se han deleitado con su plan: va a la perfección. Los De la Reina ya saben que María fue quien le robó el diario a Marta, pero ella se ha victimizado diciendo que fue Gabriel quien la obligó.

Así Gabriel ha podido negociar con Damián: o le vende las acciones de la empresa o airea el diario de Marta, y con ello su sexualidad. ¿Qué va a hacer el patriarca?

En el médico, Gema y Joaquín han protagonizado un emotivo momento, ella ha sobrevivido pero ha perdido al bebé, y ya le han contado a Teo que no van a poder tener un hermanito.

Claudia no ha vuelto de su habitación y Manuela preocupada va a ver qué ocurre... ¡Maripaz la tiene retenida! ¿Qué va a hacerle?

