Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Maripaz retendrá a Claudia y la amenazará a punta de cuchillo

Maripaz, totalmente trastornada, retiene a Claudia en el cuarto con un cuchillo.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Maripaz encierra a Claudia en el cuarto de las chicas de la tienda. Camuflada bajo una peluca se ha colado en la colonia, y da la impresión de estar más desequilibrada que nunca. Manuela lo intuye por la puerta y pedirá ayuda... ¿Estarán a tiempo de rescatar a Claudia? ¿Qué será capaz de hacerle Maripaz?

Marta le contará a Cloe que le han robado su diario íntimo y en él la mencionaba a ella... La francesa tratará de ayudarla y apoyarla. ¿Conseguirán recuperarlo?

Andrés les contará lo mismo a Damián y Begoña, y tienen claro que, aunque lo haya robado María, es Gabriel quien está detrás de todo esto... ¿Conseguirá Damián negociar con su sobrino?

Además, Isabel irá hablar con María e intentará que entre en razón respecto a Gabriel... ¿La escuchará?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

