Isabel teme que Gabriel la chantajee antes de que le ayuden los De la Reina

Isabel ha pensado en echarse atrás a la hora de declarar contra Gabriel. Refiriéndose a él, la exnovia de Gabriel le ha contado a Andrés: “ha conseguido que me echen de la agencia de publicidad en la que estaba trabajando en París”.

Pero Andrés le ha animado a no dejarse intimidar. “Isabel, no estás sola en esto”. Así le ha ofrecido ayudarla a conseguir trabajo o dinero, “lo que sea”, le ha asegurado, con tal de que ella acceda a dar su testimonio ante el juez. Necesitan derrotar a Gabriel sea como sea.

Pero Isabel le ha confesado que su principal preocupación es que Gabriel consiga hacerla daño antes de que ellos puedan ayudarla.

“Le daremos la protección que necesita antes de que ese miserable pueda hacerla daño otra vez”, le ha asegurado el De la Reina. Así ella ha accedido de nuevo, pero le ha comentado muy seria “espero que lo podamos encarcelar porque si no, estamos condenados”. ¿Conseguirán hacer justicia de una vez por todas?