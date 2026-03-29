Capítulo 79
“No funciona, Ferit”: Seyran rompe a llorar y admite que no puede estar con Sinan
Hay promesas que el cuerpo no puede cumplir. Tras pasar la noche huyendo de su marido, Seyran se ha sincerado con Ferit como nunca antes.
Ferit ha llegado a la mansión de Esme muy temprano para hablar con Abidin y ha visto que Seyran estaba allí, durmiendo en un sofá de la terraza. Al despertarse y verlo, la sorpresa ha sido evidente.
El joven Korhan, a pesar de su promesa a Diyar de no volver a verla, no ha podido evitar acercarse. "¿Qué haces aquí?", le ha preguntado con el corazón en un puño, dándose cuenta de que algo muy grave está pasando en la vida de su "musa".
La preocupación de Ferit ha ido en aumento al ver el estado de Seyran. "Ese tío... ¿te ha hecho algo?", le ha preguntado, temiendo que Sinan hubiera cruzado una línea. Seyran, con los ojos hinchados y a punto de llorar, ha intentado disimular diciendo que no quería despertar a nadie.
Finalmente, Seyran se ha roto por completo. Le ha confesado a Ferit lo que lleva callando semanas: "No funciona, Ferit. No puedo hacerlo". Ha reconocido que intentó rehacer su vida y ser feliz con Sinan, pero que es imposible: ”Pensé que se me pasaría, pero no se me pasa", ha dicho, confirmando que su corazón sigue en el pasado.
Seyran ha admitido que ignoró sus sentimientos porque estaba agotada. Solo quería paz y una vida normal, pero se ha dado cuenta de que no puede engañarse más a sí misma ni hacerle daño a Sinan. "Estaba tan cansada, Ferit... solo quería ser feliz", le ha confesado mientras él la escuchaba completamente impactado.
Ferit tiene frente a él a la mujer que ama confesándole que no puede estar con otro, justo cuando él ha prometido casarse con Diyar. El destino les ha vuelto a poner frente a frente en el peor momento posible.
