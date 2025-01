Ferit teme que la fama cambie a Seyran: Defne lo pone en su sitio con una fuerte advertencia

Defne no ha podido soportar más las palabras de Ferit. Después de escuchar sus temores acerca de que Seyran se haga famosa y pierda su esencia, le ha dejado claro lo que piensa de él. “Aprende a confiar en ti mismo y en tu mujer, no hay nada seguro en la vida”, le ha dicho.

Ferit, atrapado en sus miedos, ha insistido en que teme que Seyran se vuelva "ordinaria" y se aleje de él. Le ha explicado que podría haberse casado con alguien de su misma clase, pero que eligió casarse con ella porque era diferente.

Defne no puede dejar de pensar que lo que Ferit siente no es más que una manifestación de sus propias inseguridades. "Tienes miedo de lo que no puedes controlar, Ferit", le ha dicho, “Pero eso no te da derecho a decidir por ella. Ella es más que solo tu esposa, y tiene derecho a tomar sus propias decisiones".

Seyran no es una niña, no necesita la protección de Ferit ni la aprobación constante de él para vivir su vida y seguir sus sueños. "Deja que ella decida por sí misma", le ha aconsejado. Para Defne, la falta de confianza de Ferit en su esposa no es solo una cuestión de control, sino de respeto.

Ahora, tras esta tensa conversación, ¿será Ferit capaz de superar sus inseguridades y dejar que Seyran viva su vida de la manera que quiere?