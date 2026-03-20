Ferit no se fía de Sinan y lo admite: su miedo por Seyran pone en jaque su compromiso

La noticia de la boda ha corrido como la pólvora en la mansión. Gülgün, sorprendida pero feliz, ha intentado animar a su hijo, pero ha notado algo extraño en su voz. No sonaba como un novio entusiasmado. “Diyar me ha puesto una condición: que no vuelva a ver a Seyran”, ha admitido con resignación. Aunque su madre le ha dado la razón recordándole que ninguna mujer aceptaría esa sombra en su matrimonio, Ferit ya está planeando cómo esquivar la norma.

Su plan parece perfecto sobre el papel: como Seyran diseñará desde casa para la empresa, cree que podrá cumplir su palabra sin verse las caras. Pero el miedo le corroe por dentro. El joven Korhan le ha confesado a su madre su mayor temor: “Si ese tío (Sinan) le hace daño a Seyran y yo no la veo... ¿qué podré hacer?”. El instinto de protección hacia su "musa" es inevitable, y eso es una bomba de relojería para su compromiso con Diyar.

Gülgün, intentando poner los pies de su hijo en la tierra, le ha recordado que Seyran ya tiene su vida y él debe centrarse en la familia que va a formar. Pero, ¿podrá Ferit resistir la tentación de correr al lado de Seyran cuando las cosas se pongan feas?