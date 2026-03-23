“Me cobraré nuestra venganza”: Abidin jura ante la tumba de su madre acabar con los Korhan

Abidin ha ido solo al cementerio para ver por primera vez la tumba de su madre. Después de descubrir que toda su vida fue una mentira, el golpe ha sido demasiado grande como para quedarse quieto.

Al encontrar por fin el lugar donde descansa su madre, se ha sentado frente a ella. “No tengas miedo, ¿vale? Ahora estoy contigo”, le ha dicho. Después de una vida creyendo que no tenía a nadie, por fin ha sentido el calor de sus raíces, aunque fuera frente a una lápida fría.

Llorando, le ha pedido a su madre que no esté triste. Le ha explicado que ahora solo esa poca tierra los separa, pero que un día volverán a estar juntos para siempre: “No te dejaré sola. Espérame, que yo dormiré a tu lado”.

Pero tras la ternura, ha llegado la justicia. Abidin le ha pedido un favor muy especial a su madre: que abrace fuerte a su padre allí donde estén, porque aquí en la tierra, él se va a encargar de todo. “Espérame hasta que me cobre nuestra venganza, mamá. Te lo prometo”, ha jurado. El hombre leal ha quedado atrás; ahora solo queda un hijo dispuesto a destruir a quienes le arrebataron su vida.

Antes de marcharse, Abidin ha querido recuperar el tiempo perdido. Con mucha sencillez, le ha enseñado las flores que le ha traído y se ha tumbado un ratito sobre la tierra. “Voy a echarme a tu lado un rato, ¿eh? No sufras más”, le ha dicho.

La cuenta atrás para Halis y su familia ha empezado. Nadie se imagina que el enemigo más peligroso es el que acaba de jurar venganza frente a una tumba.