Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 78

“Me cobraré nuestra venganza”: Abidin jura ante la tumba de su madre acabar con los Korhan

Tras descubrir la verdad sobre su pasado, Abidin ha visitado por primera vez la tumba de su madre y le ha prometido que hará pagar a los responsables de su muerte.

Abidin

Publicidad

Abidin ha ido solo al cementerio para ver por primera vez la tumba de su madre. Después de descubrir que toda su vida fue una mentira, el golpe ha sido demasiado grande como para quedarse quieto.

Al encontrar por fin el lugar donde descansa su madre, se ha sentado frente a ella. “No tengas miedo, ¿vale? Ahora estoy contigo”, le ha dicho. Después de una vida creyendo que no tenía a nadie, por fin ha sentido el calor de sus raíces, aunque fuera frente a una lápida fría.

Llorando, le ha pedido a su madre que no esté triste. Le ha explicado que ahora solo esa poca tierra los separa, pero que un día volverán a estar juntos para siempre: “No te dejaré sola. Espérame, que yo dormiré a tu lado”.

Pero tras la ternura, ha llegado la justicia. Abidin le ha pedido un favor muy especial a su madre: que abrace fuerte a su padre allí donde estén, porque aquí en la tierra, él se va a encargar de todo. “Espérame hasta que me cobre nuestra venganza, mamá. Te lo prometo”, ha jurado. El hombre leal ha quedado atrás; ahora solo queda un hijo dispuesto a destruir a quienes le arrebataron su vida.

Antes de marcharse, Abidin ha querido recuperar el tiempo perdido. Con mucha sencillez, le ha enseñado las flores que le ha traído y se ha tumbado un ratito sobre la tierra. “Voy a echarme a tu lado un rato, ¿eh? No sufras más”, le ha dicho.

La cuenta atrás para Halis y su familia ha empezado. Nadie se imagina que el enemigo más peligroso es el que acaba de jurar venganza frente a una tumba.

Seyran

¿Logrará Sinan consumar su matrimonio? La presión de los Kantarci empuja a Seyran al límite

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Abidin

“Me cobraré nuestra venganza”: Abidin jura ante la tumba de su madre acabar con los Korhan

Avance de En tierra lejana

¿Cuánto lleva mintiendo Sadakat sobre Ecmel? Esta noche, Cihan le arranca la confesión a punta de pistola

Abidin

Abidin paraliza la mansión al revelar que es un Korhan: “Me hicisteis vuestro esclavo en mi propia casa”

Seyran
Capítulo 78

“Estás casada con otro”: Ferit intenta alejar a Seyran para salvar su futuro con Diyar

Ferit y Diyar
Capítulo 78

La pedida de Ferit acaba en desastre y Diyar se quita el anillo delante de todos

Abidin
Capítulo 78

Abidin descubre que sus padres no murieron por accidente: los Korhan los asesinaron

Destrozado, Abidin le ha confesado a Suna que toda su vida ha sido una mentira y ha señalado directamente a la familia a la que sirvió durante años.

Diyar
Capítulo 78

Diyar encuentra a Ferit con Seyran justo cuando ella le pide que no se case

Seyran se ha presentado en el taller para detener la boda, pero la conversación ha dado un giro explosivo cuando Diyar ha aparecido por sorpresa y los ha visto juntos.

“Ni se te ocurra acercarte a ella”: estalla la tensión entre Miguel y Bosco por Manuela

“Ni se te ocurra acercarte a ella”: estalla la tensión entre Miguel y Bosco por Manuela

Beatriz y Begoña en el capítulo 527 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz se cuela en casa de Begoña y Gabriel como niñera del pequeño Juanito

Toscano y María en Entre tierras

María cura la quemadura de Toscano y la tensión se dispara: “Verás como te alivia”

Publicidad