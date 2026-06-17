Abidin da el golpe definitivo a Halis con una revelación que cambia la historia de los Korhan

Halis irrumpe en casa de la gran señora acompañado por varios miembros de su familia con la intención de vengarse por las mentiras y maniobras que han perjudicado a los Korhan. Convencido de tener el control de la situación, llega incluso a romper el acuerdo económico que mantenían.

Sin embargo, el escenario cambia por completo con la llegada de Abidin. Delante de todos, el joven presenta a la gran señora como su madre, Çiçek, una revelación que deja en shock a los Korhan y altera las reglas de una batalla familiar que parecía decidida en Una nueva vida.

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