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"Te presento a mi madre": Abidin hunde a Halis destapando su secreto

UNA NUEVA VIDA

Abidin da el golpe definitivo a Halis con una revelación que cambia la historia de los Korhan

Cuando el patriarca se presenta dispuesto a ajustar cuentas con sus enemigos, una inesperada aparición destapa un secreto familiar que deja a todos sin capacidad de reacción.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Halis irrumpe en casa de la gran señora acompañado por varios miembros de su familia con la intención de vengarse por las mentiras y maniobras que han perjudicado a los Korhan. Convencido de tener el control de la situación, llega incluso a romper el acuerdo económico que mantenían.

Sin embargo, el escenario cambia por completo con la llegada de Abidin. Delante de todos, el joven presenta a la gran señora como su madre, Çiçek, una revelación que deja en shock a los Korhan y altera las reglas de una batalla familiar que parecía decidida en Una nueva vida.

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