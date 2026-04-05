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Avance | Una nueva vida

La promesa cumplida de Ferit marca esta noche el inicio de una nueva era con Seyran

Tras el calvario de su secuestro, la joven descubre esta noche que Ferit no solo la salvó, sino que dejó a Diyar tirada en el altar por ella.

Seyran

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Seyran, aún muy débil tras el intento de asesinato de Sinan, quiere declarar ante la policía cuanto antes. "Que a ese miserable lo encierren donde debe estar", dice la joven, decidida a que se haga justicia por el infierno que ha vivido.

Ferit no se separa de su lado ni un segundo y tienen la conversación que todos estábamos esperando. Seyran le pregunta: "¿Fuiste tú quien me encontró? ¿Me salvaste?". La respuesta de Ferit es una declaración de amor en toda regla que nos deja sin aliento: "Te encontraré donde estés. Si es necesario, te sacaré de las manos de la muerte. Te lo dije una vez y ahora me creerás".

Pero la confesión más dura llega cuando Seyran pregunta por lo que dejó atrás: la boda con Diyar. Entonces, Ferit admite la verdad: "No nos casamos. Cuando íbamos a hacerlo, me tuve que ir para salvarte".

A pesar de que ella se siente culpable por haber roto el día que debería haber sido más bonito de su vida, Ferit solo tiene ojos para su recuperación. ¿Podrá el amor del joven Korhan sanar las heridas de su ex?

No te pierdas este emocionante capítulo esta noche a las 22:00 h en Antena 3. ¡El destino de Ferit y Seyran vuelve a pender de un hilo! Disponible también en atresplayer.

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