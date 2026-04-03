¿Podrá Ferit proteger a Seyran de la locura de Sinan?: este domingo, capitulazo en Una nueva vida

Tras dejar plantada a Diyar en el altar y recorrer Estambul a toda velocidad, Ferit logra llegar a tiempo para salvar a Seyran de la muerte, pero el peligro está lejos de terminar.

"Fuiste tú quien me encontró", le dice Seyran aún débil, dándose cuenta de que, una vez más, el hombre al que intentaba olvidar es quien le ha devuelto la vida. Ferit, roto de dolor al verla así, lo tiene claro: "Siempre te protegeré".

Pero la tranquilidad dura poco. La policía confirma las peores noticias: "El sospechoso se ha escapado". Sinan está libre, es imprevisible y su obsesión no tiene límites. Seyran, aterrorizada, sabe que su pesadilla no ha terminado: "Nunca me dejará en paz".

Ferit no está dispuesto a que Seyran corra más riesgos y toma una decisión para mantenerla a salvo: "Vendrás a la mansión, Seyran. No estarás sola. No dejaré que te pase nada". ¿Es este el comienzo de su reconciliación o el inicio de una guerra contra un enemigo que no tiene nada que perder?

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