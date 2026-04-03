Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance de Una nueva vida

¿Podrá Ferit proteger a Seyran de la locura de Sinan?: este domingo, capitulazo en Una nueva vida

Ante la amenaza de un hombre que no tiene nada que perder, Ferit toma una decisión para proteger a la mujer que ama. Este domingo, a las 22.00 horas.

¿Podrá Ferit proteger a Seyran de la locura de Sinan?

Publicidad

Tras dejar plantada a Diyar en el altar y recorrer Estambul a toda velocidad, Ferit logra llegar a tiempo para salvar a Seyran de la muerte, pero el peligro está lejos de terminar.

"Fuiste tú quien me encontró", le dice Seyran aún débil, dándose cuenta de que, una vez más, el hombre al que intentaba olvidar es quien le ha devuelto la vida. Ferit, roto de dolor al verla así, lo tiene claro: "Siempre te protegeré".

Pero la tranquilidad dura poco. La policía confirma las peores noticias: "El sospechoso se ha escapado". Sinan está libre, es imprevisible y su obsesión no tiene límites. Seyran, aterrorizada, sabe que su pesadilla no ha terminado: "Nunca me dejará en paz".

Ferit no está dispuesto a que Seyran corra más riesgos y toma una decisión para mantenerla a salvo: "Vendrás a la mansión, Seyran. No estarás sola. No dejaré que te pase nada". ¿Es este el comienzo de su reconciliación o el inicio de una guerra contra un enemigo que no tiene nada que perder?

No te pierdas este domingo un capítulo de infarto en Una nueva vida. El domingo a las 22, en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

El gran Halis Korhan regresa a la mansión con su familia para poner orden

El gran Halis Korhan regresa a la mansión con su familia para poner orden

La mansión Korhan en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

La mansión Korhan, en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

Seyran vuelve a la mansión Korhan de la mano de Ferit tras su promesa más firme

Seyran vuelve a la mansión Korhan de la mano de Ferit tras su promesa más firme

Sinan
Capítulo 80

¡Escándalo en el hospital!: Sinan se escapa de la policía tras comprar su libertad

“Te merecías todo”: la brutal acusación de Ayla a Seyran tras el intento de asesinato
Capítulo 80

“Te merecías todo”: la brutal acusación de Ayla a Seyran tras el intento de asesinato

“Hiciste lo que tenías que hacer”: la lección de dignidad de Diyar tras ser plantada por Ferit
Capítulo 80

“Hiciste lo que tenías que hacer”: la lección de dignidad de Diyar tras ser plantada por Ferit

Tras el caos de la boda fallida y la carrera desesperada por salvar a Seyran, Ferit y Diyar se han visto las caras en la cafetería, rodeados de un silencio sepulcral que solo el amor y el respeto han podido romper.

La atracción entre María y Toscano acaba en un beso en mitad de la tormenta
Entre tierras | Capítulo 4

La atracción entre María y Toscano acaba en un beso en mitad de la tormenta

Después de varios momentos de tensión contenida, María y Toscano cruzan una línea al dejarse llevar por sus sentimientos.

Begoña en el capítulo 535 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña, en shock tras ser testigo del primer beso ente Andrés y Valentina

“Nos casamos”: la inesperada propuesta de Miguel que lo cambia todo para Manuela

“Nos casamos”: la inesperada propuesta de Miguel que lo cambia todo para Manuela

Amanda

“No sabes dónde te estás metiendo”: Amanda consigue hablar con un hombre clave el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Publicidad