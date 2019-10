MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2 'TOY BOY'

Después de un ardiente baile, Germán ha intentado abrazar a Hugo. Pero el ‘toy boy’ no ha reaccionado bien y le ha apartado de muy mala forma. “¿Pero qué te han hecho en la cárcel?”, le ha preguntado. Aunque Hugo no ha querido entrar en detalles, sí que ha revelado sus dudas sobre el caso. “La única oportunidad de que no vaya a la cárcel es encontrar a Philip y arrancarle la verdad”, ha confesado. ¿Lo conseguirá?