MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 13 'TOY BOY'

Zapata le toma declaración a Andrea Norman. El hijo de Macarena cuenta toda la verdad sobre su pasado mientras Macarena y Triana lo escuchan. Pero la abogada no entiende el motivo por el que el inspector no le hace las preguntas claves: ¿Por qué no has seguido interrogando a Andrea? Disfruta de la serie completa en ATRESplayer PREMIUM.